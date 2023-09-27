В Польше проверят причастность эсэсовца Хунки к геноциду поляков

Институт национальной памяти Польши проводит проверку в отношении проживающего в Канаде украинца Ярослава Хунки, служившего в составе дивизии СС «Галичина». Институт изучает, не участвовал ли 98-летний бывший эсэсовец в геноциде поляков в Гуте Пеняцкой Львовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Хунка (в центре)

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP Ярослав Хунка (в центре)

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

«Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой»,— сообщил пресс-секретарь института Рафал Лешкевич (цитата по «РИА Новости»). По его словам, украинцы дивизии «Галичина» убили более 800 поляков в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года. Институт национальной памяти проверит, нет ли имени Ярослава Хунки в документах об убийстве этих поляков.

Как сообщил пресс-секретарь Института, Польша обратится за правовой помощью к Канаде и Украине. «Независимо от этих анализов прокурор предпримет действия, связанные с получением иностранной правовой помощи для получения информации, касающейся Хунки. Просьба будет направлена властям Канады»,— пояснил он. По словам Рафала Лешкевича, во время въезда в Канаду он должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.

В институте не исключают, что информация о нем находится в украинских архивах. В рамках правовой помощи украинская сторона недавно передала Польше документы о преступлении в Гуте Пеняцкой.

Рафал Лешкевич утверждает, случай с Ярославом Хункой может быть похож на дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека. После войны бежал в США, но спустя многие годы его депортировали в Германию и осудили.

28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС «Галичина» под командованием штурмбаннфюрера СС Зигфрида Банца сжог заживо 500 жителей польской деревни Гута Пеняцкая в костеле и домах. По одной из оценок, из тысячи жителей Гуты Пеняцкой выжило не более 50 человек. Деревню полностью сожгли, остались только каменные остовы школы и костела. После войны деревню не восстанавливали. В 2005 году там открыли мемориал погибшим.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин Канады Энтони Рота попросил поаплодировать присутствующему украинцу Ярославу Хунке. Спикер Палаты общин представил его как «ветерана борьбы против русских».

Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» опубликовал информацию об украинце, из которой следует, что он служил за СС «Галичина». После этого спикер Палаты общин Канады извинился прежде всего перед общиной евреев в Канаде и заявил, что он не знал о прошлом Ярослава Хунки. После этого Энтони Рота объявил о намерении уйти в отставку.

Как на чествование эсэсовца отреагировали в Госдуме — в материале «Где неофашизм, там и метадон».

Анастасия Ларина