Судью самарского арбитража ждет проверка из-за решений по делам о контрафакте

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в контрольные органы с просьбой провести проверку в отношении судьи Арбитражного суда Самарской области Татьяны Матюхиной. По информации парламентария, ранее она вынесла семь решений о замене штрафов на предупреждения в отношении продавцов контрафактного алкоголя в регионе. Об этом Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все эти семь сомнительных решений уже опротестованы самарской облпрокуратурой и изменены апелляционной инстанцией. По всем семи административным делам вышестоящим судом (11 ААС) назначены штрафы»,— говорится в сообщении.

Ранее депутат выяснил, что Татьяна Матюхина в 2022 году заменила штраф в десять тыс. руб. на предупреждение за продажу алкоголя без документов ИП Анару Гусейнову, который связан с поставкой сидра, вызвавшего смертельные отравления в регионах РФ, в том числе, в Самарской области. Александр Хинштейн также обращался с соответствующим запросом к правоохранителям. Кроме того, он сообщил, что назначение судьи на пост могло быть пролоббировано экс-председателем Шестого апелляционного суда Александром Ефановым.

Георгий Портнов