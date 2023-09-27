Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Судью самарского арбитража ждет проверка из-за решений по делам о контрафакте

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в контрольные органы с просьбой провести проверку в отношении судьи Арбитражного суда Самарской области Татьяны Матюхиной. По информации парламентария, ранее она вынесла семь решений о замене штрафов на предупреждения в отношении продавцов контрафактного алкоголя в регионе. Об этом Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все эти семь сомнительных решений уже опротестованы самарской облпрокуратурой и изменены апелляционной инстанцией. По всем семи административным делам вышестоящим судом (11 ААС) назначены штрафы»,— говорится в сообщении.

Ранее депутат выяснил, что Татьяна Матюхина в 2022 году заменила штраф в десять тыс. руб. на предупреждение за продажу алкоголя без документов ИП Анару Гусейнову, который связан с поставкой сидра, вызвавшего смертельные отравления в регионах РФ, в том числе, в Самарской области. Александр Хинштейн также обращался с соответствующим запросом к правоохранителям. Кроме того, он сообщил, что назначение судьи на пост могло быть пролоббировано экс-председателем Шестого апелляционного суда Александром Ефановым.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...