В Самаре проведут проверку в отношении судьи, освободившей от штрафа продавца контрафакта

Надзорные органы проведут проверку в отношении судьи Арбитражного суда Самарской области Татьяны Матюхиной, которая в 2022 году заменила штраф в десять тыс. руб. на предупреждение ИП Анару Гусейнову за продажу алкоголя без документов. Соответствующие запросы направит в ведомства депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

«Показательно, что ранее судья Матюхина по настоянию тогдашнего руководства суда была вынуждена покинуть судебную систему, однако впоследствии снова надела судейскую мантию. Ее возвращение, как говорят, было пролоббировано тогдашним председателем 11-го апелляционного арбитражного суда Александром Ефановым, ныне со скандалом лишенного судейских полномочий»,— говорится в сообщении.

Ранее силовики заподозрили Анара Гусейнова в изготовлении контрафактного алкоголя, который привел к массовому отравлению в ряде регионов РФ, в том числе, в Самарской и Ульяновской областях. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Санкции уголовной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен задержан.

Анар Гусейнов является индивидуальным предпринимателем, а также владельцем ООО «Анди», которое согласно сведениям с ее сайта производит «качественный разливной сидр самых разнообразных вкусов», «ищет дистрибьюторов, оптовиков и крупные сетевые драфтшопы по всей территорий России и Республики Казахстан». Компания заявляет, что у нее «лучшие цены и качество на рынке России», она производит сидр с «содержанием алкоголя 4,7%, и возможность его повышения до 6%».

На самом деле, как уже установили в СКР, ни у ИП, ни у ООО не было лицензий, а о качестве напитков можно было только догадываться.

Согласно картотеке арбитражных дел, в апреле 2022 года самарская полиция проверила торговую точку на ул. Аминева, д. 29 «А», и задокументировала факт реализации алкоголя без документов (сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции). По этому факту в отношении Анара Гусейнова был составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривали штраф в 10 тыс. руб.

Однако с учетом того, что в деле фигурировало «незначительное количество алкогольной продукции», а также того, что ее не успели продать, а ИП совершил административное правонарушение впервые, судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина в июле 2022 года заменила штраф предупреждением. Принимая решение, суд не усмотрел общественной опасности в действиях предпринимателя и учел его имущественное положение, говорится в документах.

Подробнее о массовом отравлении – в материале «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Георгий Портнов