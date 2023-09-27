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В Оренбуржье директор УК дисквалифицирован на два года за нарушения

Прокурор Новоорского района возбудил административное дело в отношении руководителя управляющей компании ООО «ЖКХ». Ему инкриминировали осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По результатам рассмотрения административного материала директору организации назначено наказание в виде дисквалификации на срок два года»,— говорится в сообщении.

Ранее контрольный орган провел проверку работы управляющей организации и обнаружил нарушения. Главе УК было внесено представление. После этого нарушения устранили.

Ранее в Оренбуржье другая управляющая компания была уличена в нарушении лицензионных требований. Суд постановил оштрафовать руководителя ООО «МИГ».

Георгий Портнов

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