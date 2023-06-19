В Оренбуржье управляющая компания уличена в нарушении лицензионных требований

Суд постановил оштрафовать руководителя управляющей компании Светлинского района Оренбургской области ООО «МИГ» Игоря Миллера. Он признан виновным в предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Об этом сообщает районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Постановлением мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей»,— говорится в сообщении.

Ранее прокуратура провела проверку и выяснила, что управляющая компания ООО «МИГ» не имеет технической документации на 20 многоквартирных домов, которые находятся в управлении организации. Речь идет об актах приемки жилых домов от строительной организации, технического состояния МКД, протоколе измерения сопротивления электросетей, а также протоколах измерения вентиляции, журналах осмотра многоквартирных домов и документации о готовности уборочной техники и инвентаря.

Также установлено, что ранее в управляющую компанию обращался житель многоквартирного дома с просьбой очистить придомовую территорию и пересчитать плату за содержание общего имущества из-за некачественного оказания услуг организацией. Прокуратура выяснила, что УК не зарегистрировала обращение организации в установленном порядке и не направила ответ заявителю. Также организация не составляла акты о выполнении работ по очистке придомовой территории.

В связи с этим руководителю ООО «Миг» было внесено представление. Также исполняющий обязанности прокурора Светлинского района вынес постановление о возбуждении в отношении главы компании административного дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Георгий Портнов