Госдума примет поправки о расширении экспорта СПГ с северных месторождений

В октябре Госдума примет сразу в двух чтениях законопроект о поправках, разрешающих экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с месторождений на суше, которые находятся за пределами 67 градуса северной широты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Законопроект принят в первом чтении, законопроект правительственный. Мы планируем в октябре принять его во II и III чтениях»,— сообщил депутат на форуме «Нефть и газ Сахалина» (цитата по ТАСС).

Законопроект вносит изменения в ст. 2 ФЗ «Об экспорте газа». Он разрешает экспортировать сжиженный природный газ, добытый с месторождений, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты. Речь идет о 36 месторождениях в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Эти месторождения удалены от единой системы газоснабжения. Монетизация газа с них экономически целесообразна только за счет СПГ. Законопроект позволит монетизировать большие запасы газа и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, законопроект позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ до 100 млн тонн.

Кроме того, законопроект выводит из-под действия закона об экспорте газа операции по СПГ-бункеровке. Это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункеровочного топлива. Оно считается более экологичной альтернативой для морского и речного судоходства. Законопроект был принят в первом чтении в мае.

Подробнее — в материале «Газ потечет из Арктики».

Анастасия Ларина