Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума примет поправки о расширении экспорта СПГ с северных месторождений

В октябре Госдума примет сразу в двух чтениях законопроект о поправках, разрешающих экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с месторождений на суше, которые находятся за пределами 67 градуса северной широты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Законопроект принят в первом чтении, законопроект правительственный. Мы планируем в октябре принять его во II и III чтениях»,— сообщил депутат на форуме «Нефть и газ Сахалина» (цитата по ТАСС).

Законопроект вносит изменения в ст. 2 ФЗ «Об экспорте газа». Он разрешает экспортировать сжиженный природный газ, добытый с месторождений, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты. Речь идет о 36 месторождениях в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Эти месторождения удалены от единой системы газоснабжения. Монетизация газа с них экономически целесообразна только за счет СПГ. Законопроект позволит монетизировать большие запасы газа и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, законопроект позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ до 100 млн тонн.

Кроме того, законопроект выводит из-под действия закона об экспорте газа операции по СПГ-бункеровке. Это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункеровочного топлива. Оно считается более экологичной альтернативой для морского и речного судоходства. Законопроект был принят в первом чтении в мае.

Подробнее — в материале «Газ потечет из Арктики».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...