В плате за ГВС в Ижевске будут учитывать тариф на воду и тепло на ее нагрев

По итогам сентября жители столицы Удмуртии получат платежки за пользование коммунальными услугами, где плата за горячее водоснабжение будет рассчитана по двухкомпонентному тарифу. То есть, в итоговой сумме будет учитываться холодная вода и тепловая энергия, затраченная на ее нагрев. Об этом во «ВКонтакте» сообщил и.о. заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что тариф по строчке «ХВС на нужды ГВС» составляет 39,24 руб./куб. м, а «ТЭ для нужд ГВС» — 2 431,39 руб./гкал. Аналогично пройдет расчет платы за горячее водоснабжение на содержание общего имущества.

Новый порядок расчета утвердило министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Причиной стал переход Ижевска в ценовую зону теплоснабжения в зоне деятельности ПАО «Т Плюс». Таким образом, изменения будут актуальны для 70% жилого фонда.