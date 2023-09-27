Суд взыскал с медиков 2 млн рублей за смерть после пластической операции

Тракторозаводский районный суд Челябинска взыскал боле 2 млн руб. с медицинского центра «Медеор» и городской клинической больницы №6 в пользу родственников жительницы Сургута, умершей после пластической операции. Исковые требования супруга и дочери погибшей пациентки о компенсации морального вреда были удовлетворены частично. Информация о решении опубликована на сайте суда.

Жительница Сургута скончалась в ноябре 2020 года через несколько дней после пластической операции, выполненной в челябинской клинике. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2021 года сотрудники управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении пластического хирурга по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Согласно заключению эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений от операции.

Супруг и дочь погибшей пациентки направили в суд гражданский иск с требованием взыскать с частной клиники, выполнявшего операцию врача и ГКБ №6 компенсацию морального вреда, а также расходы, в том числе на некачественное медицинское вмешательство, в общей сумме 9 млн руб. Ответчики вину не отрицали, но считали, что требования семьи завышены. В результате принято решение о частичном удовлетворении иска: «Медеор» должен заплатить по 800 тыс. руб. компенсации морального вреда каждому из родственников, ГКБ №6 – по 200 тыс. руб. Частная клиника также возместит 288 тыс. расходов на операцию и погребение погибшей.

Уголовное дело в отношении врача было прекращено в связи с истечением сроков давности.

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