В Перми на части территории хлебозавода №1 разрешили жилую застройку

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение администрации Перми сменить зонирование на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова. Ранее администрация попросила комиссию дополнить градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзоной высотой в 11 этажей. Эту подзону мэрия хочет установить на участке бывшего хлебозавода площадью 7 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Сейчас участок находится в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Площадку, расположенную вдоль железнодорожной ветки, предполагается вовлечь в оборот через торги, сообщила на заседании представитель регионального минимущества. Согласно материалам к заседанию комиссии, там планируется жилищное строительство. Проект недавно прошел процедуру публичных слушаний. По сведениям сервиса 2ГИС, на участке за главным зданием хлебозавода находятся хозяйственные корпуса.

Напомним, что мэрия Перми из-за требований законодательства разделила имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Главное здание хлебозавода, являющееся объектом культурного наследия, можно было приватизировать только по конкурсу, установив обязательные требования по сохранению памятника архитектуры. Этот объект власти уже разыграли на конкурсе, его купил предприниматель Всеволод Юшков. Известно, что новый владелец намерен сохранить объект, реконструировав его в креативный кластер. Остальные строения бывшего хлебозавода не относятся к объектам культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе.