Себестоимость строительства жилья в Новосибирской области за год выросла на 16%

Средняя себестоимость строительства квадратного метра жилья в Новосибирской области за год – с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го выросла на 16%. В сентябре 2023 года она достигла 54,3 тыс. руб., сообщает «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Показатели себестоимости строительства 1 кв. м. определены на основе данных проектных деклараций, размещенных застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства.

В Иркутской области этот показатель увеличился на 22%, до 59,3 тыс. руб. В Красноярском крае средняя себестоимость строительства 1 кв. м выросла на 17,5% до 48,2 тыс. руб. В Томской области на 21% до 45,9 тыс. руб. В Омской области на 13% до 43,1 тыс. руб. В Алтайском крае на 8% до 44,3 тыс. руб.

Ранее минстрой Новосибирской области сообщал, что в регионе введен рекордный объем жилья за последние несколько лет - всего с января по август 2023 года построено более 2 млн кв. м. Это на 34% больше прошлогодних показателей.

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Лолита Белова