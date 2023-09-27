Довыборы в новосибирский горсовет в двух округах назначены на 17 декабря

Дополнительные выборы депутатов новосибирского горсовета в одномандатных округах №40 и №49 пройдут 17 декабря 2023 года. Решение об этом принял муниципальный парламент на своей сессии 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы стали необходимыми после лишения полномочий ранее выбранных в этих округах Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом). Они длительное время находятся за пределами России.

Прозвучавшее на сессии предложение депутата Светланы Каверзиной назначить выборы на 3 декабря не было поддержано горсоветом. «Выборы на сегодняшний можно назначить только либо 17 декабря, либо 24-го из расчетной даты законодательства»,— сообщила начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко.

Срок полномочий депутатов действующего седьмого созыва истекает в 2025 году.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский