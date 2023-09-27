Губернатор Алтайского края подписал распоряжение об осеннем призыве

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение об осеннем призыве. В нем сообщается об острой нехватке призывников, информация размещена на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В условиях острого дефицита призывного ресурса в ходе весеннего призыва граждан на военную службу рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований края оказать содействие военному комиссариату муниципального образования в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности и уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске», — сказано в документе.

Отмечается, что в весенний призыв «недостаточную оперативность при оповещении граждан» проявили ряд военкоматов края. Так, весной 2023 года не были оповещены о явке 1,5 тыс. человек. Уточняется, что больше всего неоповещенных граждан было в Бийске, Бийском и Солтонском района, а также в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах Барнаула.

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Александр Киселев