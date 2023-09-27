Убивший пенсионерку из-за денег 11 лет назад житель Дивногорска пошел под суд

В Красноярском крае вынесли приговор жителю Дивногорска, обвиненного в убийстве 80-летней пенсионерки 11 лет назад, сообщает краевая прокуратура.

Согласно данным следствия, убийство произошло 6 января 2012 года. На тот момент злоумышленнику было 29-лет, он решил занять денег у знакомого, однако его не оказалось дома. Поэтому фигурант решил обратиться к его соседке. Получив отказ на просьбу занять денег, мужчина попросил потерпевшую пустить его в туалет. Когда злоумышленник попал в квартиру, он взял нож на кухне и начал угрожать женщине расправой если она не даст ему денег. Услышав, что сбережений нет мужчина нанес пенсионерке 57 ударов ножом. Найти преступника удалось по следу пальцу, который он оставил во время поисков денег.

Красноярский краевой суд признал его виновным по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и ч.2 ст.105 (убийство с особой жестокостью).. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима, а также дополнительно установлено ограничение свободы на 1 год. В пользу дочери погибшей взыскано 800 тыс. руб. компенсации морального вреда.

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Александр Киселев