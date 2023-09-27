Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем ООН защиту детей на Украине

Заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Вирджинией Гамбой о ситуации на Украине, включая судьбу украинских детей. Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Подтверждена важность принятия всеми вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права. Вершинин привлек внимание к вопиющим случаям нарушений в отношении детей украинской стороной, в первую очередь на территории новых российских регионов»,— говорится в сообщении постоянного представителя РФ при ООН, которое приводит ТАСС.

19 мая Вирджиния Гамба встретилась с уполномоченной по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Они также обсуждали инструменты ООН по защите детей в ходе боевых действий на Украине.

В сентябре, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о многочисленных нарушениях прав человека, допущенных Россией на Украине, в числе которых «насильственное перемещение украинских гражданских лиц, включая детей» в РФ или на подконтрольные российским силам территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что господин Гутерриш должен обосновать заявления о насильственном вывозе Россией украинский детей. По его словам, российская сторона уже обнародовала в ООН данные детей, которые были вывезены с Украины «в безопасные места».

Лусине Баласян