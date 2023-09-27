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Как соотносятся реальные исторические факты и их оценки

Инструменты мемориальной дипломатии в действии: проект «БРИКС: в зеркале времен»

С 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР прошел XV саммит БРИКС. Наталья Емельянова, кандидат политических наук, проректор по международной деятельности и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), руководитель проекта «БРИКС: в зеркале времен», рассказала «Ъ-Науке», что такое мемориальная дипломатия и коллективная память.

Наталья Емельянова

Наталья Емельянова

Фото: Государственный академический университет гуманитарных наук

Наталья Емельянова

Фото: Государственный академический университет гуманитарных наук

— Коллективная память сегодня является одним из наиболее популярных концептов и предметом множества научных исследований. В то же время по поводу самого термина продолжаются многочисленные дискуссии. Если говорить просто, то коллективная память представляет собой своеобразную коллективную оценку — оценку того, как та или иная социальная группа (шире — сообщество) видит свое прошлое, какие события считает значимыми победами и достижениями, а какие, напротив, травматичными (к ним относятся эпидемии, конфликты, войны, кризисы и т. д.).

Коллективная память сообщества в масштабах страны является одним из наиболее значимых ресурсов формирования национально-государственной идентичности. Нет необходимости обосновывать то, насколько значимой для гармоничного развития государства как социокультурного организма (от малых до больших социальных групп) является система интерпретаций и смысловых рамок, задающая необходимые основания для объединяющего типа представлений о прошлом.

— Как можно «управлять» коллективной памятью?

— Коллективная память представляет собой многосоставное явление, требующее тщательной проработки в уже почти «канонической» триаде «история—память—политика».

Отдельно здесь следует отметить социально-психологический ракурс, в основе которого лежит потребность социальной группы периодически обновлять наполнение того или иного события. К примеру, разные поколения могут иметь различные воспоминания о недавних событиях прошлого или по-разному их воспринимать. Вот в эти бреши длящегося диалога о прошлом могут вклиниваться различные акторы, целью которых может стать подмена в общественном сознании реальных событий искаженными иллюзиями и суррогатной критикой, вплоть до полной подмены понятий (до такой степени, что, к примеру, некогда значимые события исторического прошлого для целых наций и государств вдруг оказываются чем-то незначимым или даже постыдным для обсуждения, это если совсем впадать в крайности).

— Что такое мемориальная дипломатия и зачем она нужна?

— В международных отношениях также возможно формирование корректного отношения к совместному прошлому. Масштабируясь до уровня межгосударственных взаимодействий, коллективная память оказывается сопряжена с конструктивными гуманитарными практиками: выступает одним из эффективных инструментов реализации государственных стратегий в этой области, смягчая последствия явных или скрытых межгосударственных конфликтов. В контексте гуманитарного воздействия и «мягкой силы» речь идет о всевозможных «альянсах памяти»: апелляции к совместному историческому опыту, единым историко-культурным основаниям, значимым историческим фигурам, способным стать объединяющими элементами для двух и более государств, другими словами, всего того, что дает возможность формировать межнациональный режим памяти при участии как обычных граждан, так и политических акторов, государственных структур.

Основная цель мемориальной дипломатии поэтому состоит в формировании межнационального режима памяти для улучшения взаимопонимания между нациями и государствами, формирования значимых нематериальных оснований для интеграционных процессов.

— На каких научных данных основывается мемориальная дипломатия?

— Исследования коллективной памяти носят междисциплинарный характер. Поэтому над исследованиями коллективной памяти нескольких государств, которая становится фундаментом мемориальной дипломатии, трудятся представители самых разных социально-гуманитарных наук: это историки, философы, политологи, культурологи, психологи, ученые-международники, социологи и др. Основная задача исследователей, занятых в соответствующих междисциплинарных исследованиях,— выявить соотношение реальных исторических фактов и их коллективных и индивидуальных оценок.

— Как используют мемориальную дипломатию в мире?

— Основными формами реализации мемориальной дипломатии выступают специальные мемориальные речи, организация траурных мероприятий и юбилейных торжеств, церемоний по случаю передачи архивных документов, работа над книгами памяти, монографиями и учебниками, тематические экспозиции в музеях, календари памятных дат, в том числе с привлечением виртуальных технологий. Отдельным действенным инструментом становятся в наше время различные медийные проекты.

— Расскажите о проекте ГАУГН как о примере практического применения мемориальной дипломатии и других социально-гуманитарных наук.

— В этом году стартовал медиапроект «БРИКС: в зеркале времен». Это совместный проект международной сети TV BRICS и Государственного академического университета гуманитарных наук об истории отношений России со странами «пятерки». Реализация проекта стала возможной благодаря гранту Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

В подготовке 20 основных тем проекта приняли участие 13 ученых-экспертов из области социально-гуманитарных наук, представляющих восемь научно-образовательных институций (ГАУГН, РУДН, НИУ ВШЭ, МГИМО, ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, ИВИ РАН, ИМЭМО РАН, Институт Латинской Америки РАН). Ученые рассказали, когда и почему начался неформальный диалог между странами БРИКС, что помогло странам «пятерки» найти общий язык, только ли схожесть взглядов на проблемы глобального развития.

В рамках проекта, в частности, были подняты такие темы, как помощь Китая СССР во Второй мировой войне. Какие отголоски советской экономической системы работали в Индии вплоть до 2017 года? Когда первые русские путешественники впервые посетили Южную Африку? Ученые рассказали об исторических связях и причинах дружественных отношений стран «пятерки», осветили периоды кризиса и оттепели в их взаимодействиях, а также отметили культурное влияние стран друг на друга: например, деятельность дипломата-путешественника Герасима Лебедева и его театральные постановки в Калькутте, индийское кино, которое стало любимым жанром советского зрителя, российская духовная миссия в Китае, нашедшая отклик у местных жителей и ставшая убежищем для тех, кто бежал из России от революции 1917 года.

В общем, многие сюжеты проекта помогают понять, почему странам БРИКС удается создать нетипичное межгосударственное объединение.

— Расскажите, как этот проект позволит использовать публичную дипломатию в рамках БРИКС.

— Материалы проекта адаптированы под различные форматы (ауди-, видео- и текстовый формат), находятся в свободном доступе и в настоящее время переводятся на языки стран БРИКС (английский, китайский и португальский), поэтому корректную информацию о значимых страницах совместного прошлого могут получить не только граждане России. Материалами проекта уже заинтересовались СМИ Бразилии, ЮАР, Китая и Индии. Так, о концепции проекта сообщило официальное интернет-СМИ провинции Цзилинь — пресс-центр народного правительства Цзилинь КНР. Несколько материалов для аудитории из ЮАР уже опубликовало DepiMedia. Это южноафриканское СМИ предоставляет точную и актуальную информацию от дипломатических кругов аудитории по всему миру и стремится расширить инфообмен и углубить сотрудничество между странами БРИКС и другими государствами.

Так что в проекте удалось продемонстрировать не только то, где находятся корни общей истории стран объединения, но и популяризовать социально-гуманитарные науки для развития межкультурных связей стран БРИКС.

Снежана Корнева

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