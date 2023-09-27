Депутат Верховной рады счел ошибочным письмо от США Украине со списком реформ
Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Украины Ярослав Юрчишин назвал ошибочным шагом решение США отправить украинским властям список реформ, необходимых для продолжения военной помощи.
«Реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей»,— сказал господин Юрчишин в интервью радио NV.
В связи с этим, отметил он, привязывать реформу к предоставлению оружия «очень недальновидно» со стороны партнеров Украины. По словам Ярослава Юрчишина, акцент на подобной связи — «большой вызов».
Письмо с перечнем реформ, необходимых для предоставления Украине военной помощи в дальнейшем, 26 сентября направил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майк Пайл. Письмо получили Межведомственная координационная платформа доноров и власти Украины.
Реформы касаются работы наблюдательных советов государственных предприятий Украины, антикоррупционных органов, включая НАБУ, Высшего совета правосудия и судебной организации в целом. Также в письме говорится о необходимости реформ в Минобороны и других силовых ведомствах, в том числе СБУ.