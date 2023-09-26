Тюменского коммуниста вновь приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей за избиение полицейского

Ленинский районный суд в Тюмени приговорил 73-летнего лидера тюменского отделения Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Александра Черепанова к штрафу в размере 5 тыс. руб. за избиение подполковника полиции Вячеслава Волковицкого на несанкционированной акции в 2020 году. Об этом сообщил портал «Nash Gorod».

Такой приговор уже выносили Александру Черепанову, в первый раз его удалось оспорить. Адвокат обвиняемого намерен вновь обжаловать решение суда, подав апелляцию в Тюменский областной суд. «Черепанов не согласен с приговором и готов дойти до комитета по правам человека при ООН»,— отметил адвокат обвиняемого Павел Руснаков.

По данным следствия, Александр Черепанов ударил полицейского кулаком в лицо и ногой в живот во время задержания на несанкционированной акции в честь годовщины Октябрьской революции 7 ноября 2020 года. Позже из дела убрали факт нанесения побоев ногой.

Александр Черепанов заявляет о своей невиновности, отрицая факт умышленного удара. Также мужчина отметил, что в день происшествия полицейские не отреагировали на просьбы вызвать врачей, когда ему стало плохо.

Александр Черепанов — член Политсовета ЦК РКРП-РПК, секретарь ЦК РКРП-РПК по организационно-партийной работе, бывший депутат Тюменского городского совета и Тюменской областной Думы, где он работал на освобождённой основе.

Ева Коршунова

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