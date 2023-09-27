Участок под сдачу

Пермские бизнесмены, ставшие в начале нулевых владельцами крупных земельных наделов и не сумевшие их вовлечь в оборот, начинают отдавать их государству. Компания «Уралкомплект», принадлежащая бывшим городским чиновникам, а также депутату Пермской гордумы Михаилу Бесфамильному, решила подарить двум муниципалитетам почти 40 га земли вблизи Усть-Качки. Власти решили отдать участки многодетным семьям. Источники, близкие к владельцам компании, поясняют, что землю продать было невозможно, а ее содержание приносило убытки. Как выяснил «Ъ-Прикамье», по аналогичным причинам подарить ненужную землю готовы и другие бизнесмены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Пермское ООО «Уралкомплект», владеющее порядка 40 га земли в п. Красный Восход (вблизи п. Усть-Качка, Пермский муниципальный округ), решило подарить администрациям Перми и Пермского округа свою землю. Соответствующее соглашение было подписано накануне, сообщила пресс-служба губернатора. 34 га от подаренной земли получит Пермь, 6 га — Пермский округ. Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил о намерении отдать подаренную землю многодетным, по его оценке, участки могут получить 440 семей. Пермский район решил направить свой «подарок» учителям и медицинским работникам округа.

ООО «Уралкомплект» зарегистрировано в 2006 году в Перми по адресу: ул. Горького, 9, с уставным капиталом 2,4 млн руб. Основным видом деятельности является «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Учредителями ООО выступают (по 25%) бывшие городские чиновники Дмитрий Кривенков, Сергей Касаткин и Олег Боровик и действующий депутат гордумы Перми Михаил Бесфамильный. До 2020 года в числе совладельцев также значились Татьяна Шулькина и экс-министр ЖКХ края Александр Фенев.

Собеседник, близкий к собственникам «Уралкомплекта», рассказал, что указанная земля была оформлена примерно 15 лет назад. Инициатором создания компании был ныне покойный первый замглавы Перми Александр Бесфамильный. По словам собеседника, тогда можно было за небольшую плату оформить у государства на себя земельные участки, чем многие и пользовались. Землю владельцы «Уралкомплекта» покупали без конкретного проекта, но за годы владения так и не смогли придумать, как ее вовлечь в оборот. В том числе рассматривался и сельскохозяйственный проект.

Продать землю они тоже не смогли. «Крупного покупателя на весь лот не было, а раздробить на 500 наделов и продавать их можно годами»,— сказал источник. В то же время владельцы несли значительные расходы на уплату налогов (земля находится в черте городского поселения) и на борьбу с борщевиком. Речь идет о расходах примерно в 200 тыс. руб. в год. Участок представляет собой поле, к которому примыкают дороги, он не газифицирован и без воды. Имеет статус земель для ИЖС.

С господами Кривенковым, Касаткиным и Боровиком связаться не удалось. Источник в окружении Касаткина сказал, что тот давно отдал долю в управление супруге и не занимается управлением общества. Михаил Бесфамильный выразил надежду, что новые собственники смогут распорядиться недвижимым имуществом лучше, чем они.

Краевые власти сообщили, что соглашение подписано по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Сам он назвал сделку «знаковой» и сказал, что инициатива ООО «Уралкомплект» послужит примером другим бизнесменам.

«Неплохой ход!— оценил инициативу участников ООО «Уралкомплект» один из пермских бизнесменов, попросивший об анонимности.— Многие в свое время набрали земли и не знают куда деть. У меня самого несколько сот га земли, я бы с удовольствием 200 из них подарил. За землей нужно ухаживать, иначе штрафы приходят от государства. И налоги серьезные». Собеседник считает, что если бы владельцы «Уралкомплекта» могли землю продать, они бы это сделали.

Очевидно, что, получив землю, власти должны будут создать для многодетных всю инфраструктуру — дороги, воду, газ, электричество. Бывший глава Пермского муниципального района Владимир Ваганов оценивает эти расходы как серьезные. Он напомнил, что в свое время для многодетных было выделено более тысячи участков в деревнях Большая Мось и Мартьяново Фроловского сельского поселения. Тогда только на строительство дороги, и то только в грунтовом исполнении было потрачено больше 200 млн руб. Владимир Ваганов полагает, что расходы не должны ложиться на один Пермский округ, должна быть помощь и со стороны Пермского края и Перми.

«Участки примыкают к застроенной территории поселка, здесь есть электричество, подведен газ. Слаженная работа властей и крупных игроков рынка недвижимости позволит нам еще быстрее обеспечить землей многодетные семьи»,— заметил мэр Перми Эдуард Соснин.

Вячеслав Суханов