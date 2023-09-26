В Светогорске началась рекультивация мусорного полигона

В городе Светогорске Ленинградской области начались работы по рекультивации мусорного полигона площадью 3,8 га, сообщили «Ведомости Северо-Запад».

Свалку рекультивируют в рамках проекта «Чистая страна», который входит в национальный проект «Экология». В период эксплуатации полигона — с 1946 по 2018 годы — на нем скопилось более 390 тыс. куб. м отходов IV и V классов опасности. Рекультивацию планируют завершить к осени 2024 года.

В рамках нацпроекта «Экология» в Ленинградской области рекультивируют три крупных мусорных полигона, рассказала заместитель председателя комитета Ленобласти по обращению с отходами Ирина Чуркина. Речь идет о свалках в Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске. Полигон в Сосновом Бору уже ликвидирован, на работы на площади 9,1 га потратили 237 млн руб.

По словам Чуркиной, для начала работ получены необходимые документы — в том числе заключение Государственной экологической экспертизы и соглашение с Министерством природных ресурсов России для получения субсидии. Комитет по обращению с отходами также заключил контракты с подрядчиками.

В пресс-службе администрации региона журналистам рассказали, что общая стоимость работ по рекультивации полигона в Светогорске составит 80 млн руб., из которых 51% выделяет федеральный бюджет, 49% — региональный.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте