Суд в Тобольске взыскал 4,5 млн рублей с детсада, в котором погиб ребенок

Тобольский районный суд (Тюменская область) взыскал с детского сада 4,5 млн руб. компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей там двухлетней девочки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, девочка погибла в сентябре прошлого года во время утренней прогулки в детском саду. Она скончалась в детском домике-беседке, оставшись без внимания воспитательницы во время игры.

Тобольский районный суд признал виновной воспитательницу детского сада, при дежурстве которой произошла трагедия по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год и лишения ее права заниматься педагогической деятельностью два года. Свою вину воспитательница признала, раскаялась и просила прощение.

Ева Коршунова

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