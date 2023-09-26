Бизнесмен Шишкарев: для развития «Черноморца» необходим новый стадион
Сергей Шишкарев, владелец компании «Дело», спонсирующей новороссийский футбольный клуб «Черноморец», заявил, что для повышения профессионализма команды необходим новый стадион. Об этом сообщает «Чемпионат».
Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»
Бизнесмен отметил, что для достижения уровня «Спартака» новороссийскому клубу потребуется два года.
«15 октября примем решение по стадиону. Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей. Она должна дать расчет, сколько реконструкция займет времени и во сколько обойдется»,— отметил господин Шишкарев.
Предприниматель добавил, что расположение стадиона с видом на море сохранить, вероятно, не удастся.
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