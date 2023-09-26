Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесмен Шишкарев: для развития «Черноморца» необходим новый стадион

Сергей Шишкарев, владелец компании «Дело», спонсирующей новороссийский футбольный клуб «Черноморец», заявил, что для повышения профессионализма команды необходим новый стадион. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Бизнесмен отметил, что для достижения уровня «Спартака» новороссийскому клубу потребуется два года.

«15 октября примем решение по стадиону. Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей. Она должна дать расчет, сколько реконструкция займет времени и во сколько обойдется»,— отметил господин Шишкарев.

Предприниматель добавил, что расположение стадиона с видом на море сохранить, вероятно, не удастся.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...