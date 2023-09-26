Бизнесмен Шишкарев: для развития «Черноморца» необходим новый стадион

Сергей Шишкарев, владелец компании «Дело», спонсирующей новороссийский футбольный клуб «Черноморец», заявил, что для повышения профессионализма команды необходим новый стадион. Об этом сообщает «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Бизнесмен отметил, что для достижения уровня «Спартака» новороссийскому клубу потребуется два года.

«15 октября примем решение по стадиону. Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей. Она должна дать расчет, сколько реконструкция займет времени и во сколько обойдется»,— отметил господин Шишкарев.

Предприниматель добавил, что расположение стадиона с видом на море сохранить, вероятно, не удастся.

Анастасия Донскова

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