В Краснодаре с торгов продают дом разорившегося учредителя сети «Санги Стиль»

Дом и земельный участок банкрота Дмитрия Щербакова выставили на торги за 21,6 млн руб. Объявление опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Недвижимость расположена в Краснодаре на улице Средняя, 111.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Единым лотом продают: земельный участок площадью 1706 кв. м и жилое здание площадью 39,9 кв. м.

Заявки на торги принимаются до 11 ноября.

В середине девяностых Дмитрий Щербаков основал дрогери-сеть «Санги Стиль». Спустя 20 лет, по данным РБК, сеть насчитывала 980 магазинов и была основным конкурентом «Магнит Косметик», у которого на тот момент было 1163 магазина. В 2021 году ООО «Фирма "Санги Стиль"» признали банкротом по иску Сбербанка. Кредиторская задолженность общества составила 3,5 млрд руб.

Банкротом также признали дочернюю компанию ООО «Фирма "Санги Стиль"» — ООО «Русский стиль-97», которая в 2016 году заключила со Сбербанком договор об открытии кредитной линии на 433 млн руб. для пополнения оборотных средств, но выплатить кредит не смогла. Бенефициара компании Дмитрия Щербакова привлекли к субсидиарной ответственности.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма "Санги Стиль"» зарегистрировано в Краснодаре в 1995 году. Основной вид деятельности — розничная торговля косметическими товарами и бытовой химией. В 2015 году выручка компании составила более 11 млрд руб., в последующие два года выручка сократилась до 8–9 млрд руб. Чистая прибыль составляла 100–120 млн руб. В 2018 году при выручке в 6 млрд руб. общество получило чистый убыток в размере 189 млн руб.

Наталья Решетняк

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