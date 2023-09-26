Мэр Копайгородский: доходы Сочи не упали из-за отделения Сириуса

В Сочи за последние четыре года зафиксирован рост собственных доходов и муниципального бюджета, несмотря на отделение федеральной территории Сириус. Об этом глава города Алексей Копайгородский сообщил в интервью «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Копайгородский / Telegram Фото: Алексей Копайгородский / Telegram

«Семьдесят пять процентов городской экономики формирует санаторно-курортная отрасль и потребительская сфера. Объем бюджета Сочи в 2023 году ожидается на уровне 46 млрд руб., что почти в полтора раза превышает показатели 2022 года»,— отметил мэр Сочи.

В 2019 году собственные доходы города достигали 8 млрд руб., в 2022 году — 12,9 млрд руб. По мнению господина Копайгородского, росту показателя способствует позиция администрации в реализации госпрограмм, которая позволила привлечь в экономику курорта из вышестоящих бюджетов 30,5 млрд руб.

В 2023 году в Сочи направили 17% от общего объема финансирования государственных программ в крае. Годом ранее процент участия достигал 11%.

Федеральная территория Сириус вышла из состава Сочи в 2020 году. Ранее Сириус имел статус поселка городского типа на территории Адлерского района Сочи.

Анастасия Донскова

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