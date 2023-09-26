Потребление товаров на Кубани вернулось к показателям докризисного уровня

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае восстановился до показателей досанкционного 2021 года. В июле 2023-го потребление товаров населением региона увеличилось на 0,1% по сравнению с июлем 2021 и на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент потребсферы Кубани Фото: департамент потребсферы Кубани

Наихудшие показатели оборота розничной торговли зафиксированы в Крыму и Севастополе. В республике снижение фиксируют на 10,7% к 2021-му и рост на 0,4% — к 2022 году. В Севастополе падение составило 16,1% к 2021 году и 0,7% — к 2022-му.

В Адыгее оборот розничной торговли, напротив, увеличился на 4,6% к докризисному 2021 и на 30,3% — к прошлому году. Наибольший рост фиксируется в Ингушетии (+33,3% к июлю 2021 года), Кабардино-Балкарии (+26,4%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+24,7%).

«Улучшению потребительских настроений способствует начавшийся в 2023 году рост доходов населения, а также адаптация россиян к новой экономической реальности. Однако об устойчивом потребительском оптимизме говорить было бы преждевременно»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В России оборот розничной торговли увеличился на 1,2% к июлю 2021 года. К тому же периоду прошлого года показатель вырос на 10,5%. В результате в июле оборот розничной торговли достиг 4 трлн руб.

Татьяна Ручкина

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