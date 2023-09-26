В Саратове три памятника готовят к сдаче в аренду за рубль

Пресс-секретарь администрации Саратова Михаил Сычев рассказал «Ъ» о первых объектах культурного наследия (ОКН), которые для реставрации сдадут в аренду за 1 руб.

Ранее глава комитета по архитектуре мэрии Анастасия Пузанова рассказала об аналогичной процедуре с памятником «Дом доходный, в котором с 1907 по 1910 гг. жил русский военачальник и общественно-политический деятель, генерал-лейтенант А. И. Деникин» в центре города на ул. Радищева.

Господин Сычев рассказал о двух зданиях в Заводском районе: «Дом жилой, арх. Н. К. Усов» и «Детский сад № 12, 1951 г.» на ул. Киевская. Все три ОКН сегодня расселены и заброшены.

«Процедуры попытаемся завершить до конца года. Срок контракта по выполнению всех работ на ОКН не более семи лет. В течении этого времени собственник объекта платит за аренду 1 рубль в год. После того, как выполняются все условия по контракту, арендатор здания имеет преимущественное право по приобретению участка в собственность», — рассказал Михаил Сычев.

Напомним, в конце июня депутаты Саратовской областной думы приняли закон о льготной аренде ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.