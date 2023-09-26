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Депутат ярославской облдумы предложил построить новый гарнизонный госпиталь

В Ярославле могут построить новый гарнизонный госпиталь. О необходимости строительства заявил депутат ярославской областной думы Василий Бобков.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

По словам господина Бобкова, нынешний гарнизонный госпиталь находится в критическом состоянии. Сейчас в нем находятся на лечении 70 бойцов, из которых только один ярославский.

«Я прошу вас поддержать вопросы, которые будут связаны с поддержкой нашего Ярославского гарнизонного госпиталя. Они никак не будут связаны с бюджетом Ярославской области, они будут связаны именно с поддержкой от нас и от предпринимательского сообщества. Мы с вами должны добиваться строительства нового Ярославского гарнизонного госпиталя. Земля в свое время была выделена, министерство обороны готово к этому строительству. Надо оказать содействие максимально и подтолкнуть этот вопрос дальше»,— обратился Василий Бобков к депутатам.

Депутат также обратил внимание на то, что Ярославская область не принимает необходимого участия в поддержке ярославского парашютно-десантного полка, который сейчас находится в Артемовске.

«Нам нужно все-таки в перспективе принять решение о поддержке нашего воздушно-десантного полка. Ивановские, костромские полки поддерживаются региональным бюджетом. И это суммы и размеры пока не соответствует той поддержке, которая в Ярославской области. Например, предприниматели Ивановской области вложили в свой ивановский полк 250 млн руб. Это вопрос дополнительных средств разведки, медицины, которые являются в принципе расходным материалом. Поэтому, коллеги, в перспективе прошу эти вопросы поддержать, когда будут обсуждения»,— сказал депутат.

Алла Чижова

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