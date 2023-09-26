В случае болезни 60% новосибирцев не берут больничный

Каждый третий новосибирец в случае болезни продолжает ходить на работу, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Около 15% заболевших сотрудников предпочитают 1-2 дня побыть дома, а затем выйти на работу, еще 10% переходят на удаленный режим работы. Как правило, это специалисты сферы ИТ и финансов, отмечают авторы исследования.

В целом 60% новосибирцев не берут больничный в случае заболевания. Объясняя это, респонденты отмечали, что «пары дней дома достаточно для выздоровления», брать больничный невыгодно, некому заменить заболевшего сотрудника на рабочем месте, не видят смысла в больничном, так как все равно приходится работать. Часть опрошенных отметила, что в их компаниях «не приветствуются больничные».

Оформляют больничный около 40% сотрудников, при этом в случае необходимости они продолжают выполнять рабочие задачи.

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Оксана Павлова