Уполномоченным по межнациональному сотрудничеству облдумы стал Тигран Казарян

Ярославская областная думу утвердила кандидатуру депутата Тиграна Казаряна в качестве уполномоченного по международному сотрудничеству, межнациональным и межконфессиональным связям. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в законодательном собрании. Господин Казарян занимал эту должность и в прошлом созыве. Как отметили коллеги, депутат на протяжении пятилетия активно работал в сфере укрепления межнациональных связей как внутри региона, так и вне его: участвовал в приеме делегаций и представлял Ярославскую область в других областях и странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Казарян

Фото: Ярославская областная дума Тигран Казарян

Фото: Ярославская областная дума

«Сегодня вопрос межрелигиозного и межнационального согласия в нашей многонациональной стране важен как никогда, поэтому областная дума решила сохранить должность уполномоченного по этим вопросам. Депутаты поддержали кандидатуру на этот пост Тиграна Казаряна. Он отлично зарекомендовал себя в этом статусе в прошлом созыве, что отметили и избиратели, отдав за него наибольший процент голосов среди всех территориальных групп»,— пояснил «Ъ-Ярославль» депутат Ярославской областной думы Павел Исаев.

Тигран Казарян был впервые избран депутатом Ярославской областной думы в 2008 году, он депутат думы V, VII и VIII созывов. Господин Казарян член совета директоров инвестиционного коммерческого банка развития «Яринтербанк». На его средства был восстановлен памятник архитектуры «Замок Понизовкина» в Некрасовском районе, где в настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект в сфере развития туризма.

Антон Голицын