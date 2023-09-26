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Коммерсантъ FM
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The Economist: Киев хочет получить от Запада аналоги крылатых ракет РФ

Британский журнал The Economist со ссылкой на источники в генштабе Украины сообщил о планах Киева получить от союзников крылатые ракеты для бомбардировщиков. По данным издания, украинская армия хочет иметь в распоряжении аналоги российских крылатых ракет «Калибр» и Х-101.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Отмечается, что эти виды крылатых ракет интересуют ВСУ в основном из-за их скрытности и маневренности. По словам источника The Economist, благодаря этим двум характеристикам их тяжело перехватить. Издание также сообщило, что украинская армия планирует их использовать для атак на Крым, а также на Запорожском направлении.

В настоящее время ВСУ в том числе располагает крылатыми ракетами Storm Shadow. С помощью них украинская армия нанесла удар по Черноморскому флоту в Севастополе 22 сентября. В мае 2023 года эти ракеты передала Киеву Великобритания, а в августе — Франция.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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