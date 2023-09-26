Депутаты Петербурга предложат Минздраву запретить продажу спирта 1,4-бутандиола

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» подготовили проект обращения к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с целью запретить продажу спирта 1,4-бутандиола (BDO), сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Над документом работали депутаты Наталия Астахова, Антон Соловьев, Алексей Цивилев и Константин Чебыкин. Они предлагают внести жидкость в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России. Это позволит лишить физических лиц возможности приобрести опасный спирт, отмечают авторы обращения.

BDO применяют как растворитель, а также задействуют при выпуске пластмасс, электронных химикатов и эластичных волокон. Передозировка веществом может привести к смерти человека.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об инициативе петербургских депутатов сделать направление беспилотной авиации приоритетным для города, проект уже одобрили в первом чтении.

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