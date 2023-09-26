Госдума приняла заявление в связи с чествованием эсэсовца в парламенте Канады

Госдума приняла заявление в связи с присутствием 98-летнего Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в Палате общин канадского парламента. Согласно заявлению, депутаты Госдумы рассматривают происходящее не как «случайность», а как «целенаправленный курс Канады и Запада на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре». Документ был подготовлен по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Хунка в Палате общин канадского парламента

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP Ярослав Хунка в Палате общин канадского парламента

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

В заявлении события в канадском парламенте названы «вопиющими». Согласно тексту документа, присутствие Ярослава Хунки и обращение к нему спикера Палаты Энтони Роты делают «совершенно очевидными» причины, по которым Канада и Украина «не поддерживают» антифашистские резолюции Генассамблеи ООН.

«Подобные действия, направленные на героизацию нацизма в законодательных органах власти, также заслуживают рассмотрения в судебном порядке»,— говорится в заявлении.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил в канадском парламенте с речью. После него выступил спикер Палаты Энтони Рота, который обратился в своем выступлении к Ярославу Хунке. Спикер назвал его «украинским и канадским героем», который «боролся за независимость Украины и против русских». После выступления присутствующие в зале аплодировали.

24 сентября парламентарий Рота извинился за свою речь и заявил, что чествование украинца было его собственной инициативой. Он также отметил, что не знал подробностей прошлого Ярослава Хунки.

Ярослав Хунка (украинское написание — Ярослав Гунько) служил в дивизии СС «Галиция» во время Второй мировой войны. Дивизия представляла собой украинское добровольческое формирование, созданное под командованием нацистов.

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