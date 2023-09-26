В Подпорожье грузовикам запретят проезжать через дамбу Верхне-Свирской ГЭС

В Подпорожье Ленинградской области с 1 октября будет запрещен проезд грузового транспорта по плотине Верхне-Свирской ГЭС, сообщила пресс-служба администрации Подпорожского района.

В сообщении отмечается, что на октябрь запланировано открытие движения по новому мосту через Свирь, в этой связи и вводится запрет. О дате открытия движения по мосту в администрации пообещали сообщить отдельно.

Мост через Свирь начали строить в 2020 году. Изначально ввод объекта был запланирован на 2026 год, но работы были выполнены с опережением графика. Длина моста составляет 726 метров, его строительство обошлось в 4,6 млрд руб.

Подробнее о мосте через Свирь читайте в материале «Ъ-СПб» — «Мост через Свирь подъезжает к вводу».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте