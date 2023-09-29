Турист идет на рекорд

Летом 2023 года в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн туристов, что на 5% больше, чем годом ранее. В целом с начала года турпоток в крае составил 13,4 млн туристов. С однодневными экскурсионными визитами край посетили 4 млн человек. В Крыму турсезон оказался провальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К середине сентября отели на Черноморском побережье Краснодарского края были заполнены на 92%

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ К середине сентября отели на Черноморском побережье Краснодарского края были заполнены на 92%

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К середине сентября отели и гостиницы на черноморском побережье были заполнены на 92%, на Азовском — на 91%. Спрос на отели уровня четыре и пять звезд (их в регионе 285) значительно превышает предложение. Всего же к услугам гостей доступны 10,7 тыс. объектов размещения на 625 тыс. мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Кроме отдыха у моря, гостей привлекают разные активности — походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм. Важно, чтобы те, кто побывали у нас впервые, захотели вернуться в любое время года. Поэтому и дальше будем создавать комфортные условия — обустраивать пляжи, открывать новые гостиницы, организовывать интересные программы»,— написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В летний сезон Сочи посетили 3,7 млн туристов. С начала года на курорте отдохнули 5,4 млн гостей. Самым массовым по турпотоку оказался август — свыше 1 млн человек. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На сегодняшний день средства размещения курорта на побережье заполнены на 90%, чуть менее — в горах. Единовременно в городе находится почти 200 тыс. гостей. Мы видим тенденцию сохранения высокого турпотока и в бархатный сезон — до конца октября уже забронировано более 70% средств размещения»,— сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в начале сентября.

С июня по август курорт «Красная Поляна» посетили более 720 тыс. гостей. Из них 327 тыс. туристов провели там один день отдыха, а порядка 395 тыс. гостей предпочли провести в горах несколько дней своего отпуска. Всего за три летних месяца отели курорта посетило на 9% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. «Самый большой турпоток был зафиксирован в августе, что объясняется хорошей погодой в горах и высокой численностью туристов в Сочи. Основную часть аудитории составили семьи с детьми. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года детский турпоток увеличился на 12%»,— сообщили в пресс-службе «Красной Поляны».

В августе этого года Геленджик посетило более 600 тыс. гостей, а за июль их количество превысило 1 млн человек. По словам главы курорта Алексея Богодистова, значительный рост в сравнении с прошлым годом фиксируют все средства размещения. Так, на конец лета санатории были загружены на 99,8%, а средний процент бронирования номерного фонда на сентябрь составил 74,1% (на октябрь — 57,5%, на ноябрь — 45,3%). Ожидаемый уровень турпотока на курорте в 2023 году — более 3,9 млн гостей.

По оценкам экспертов сервиса бронирования жилья «Твил», средний чек туриста летом 2023 года вырос на 23,5%, а стоимость суток отдыха — на 16,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Комфортно отдохнуть летом неделю на курортах Краснодарского края можно было за 4 тыс. руб. в сутки.

«В предстоящий зимний сезон 2023–2024 отдохнуть в Краснодарском крае можно в среднем за 4,8 тыс. руб. в сутки, что на 42% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средний чек на недельное проживание двух-трех человек вырос на 24,6% и составляет 27,5 тыс. руб. Осенью отдых в Краснодарском крае стоит намного дешевле, чем летом и зимой: средний чек на проживание составляет 3375 руб. за сутки»,— говорит директор по развитию и коммуникациям «Твил» Оксана Шустикова.

Десять популярных курортов Краснодарского края летом 2023 года* 1 Сочи 3990 руб. 7 ночей 2 Анапа 3775 руб. 7 ночей 3 Геленджик 4346 руб. 6 ночей 4 Ейск 2970 руб. 7 ночей 5 Кабардинка 4052 руб. 6 ночей 6 Архипо-Осиповка 3980 руб. 5 ночей 7 Краснодар 2735 руб. 2 ночи 8 Голубицкая 3452 руб. 5 ночей 9 Джубга 3490 руб. 5 ночей 10 Новороссийск 3651 руб. 4 ночи Десять популярных курортов Краснодарского края летом 2023 года* 1 Сочи 3626 руб. 6 ночей 2 Красная Поляна 9852 руб. 5 ночей 3 Геленджик 5221 руб. 4 ночей 4 Ольгинка 6031 руб. 4 ночи 5 Анапа 3433 руб. 4 ночи Десять популярных курортов Краснодарского края летом 2023 года* 1 Сочи 3491 руб. 8 ночей 2 Анапа 3012 руб. 7 ночей 3 Геленджик 3712 руб. 7 ночей 4 Кабардинка 3319 руб. 6 ночей 5 Архипо-Осиповка 3276 руб. 5 ночей 6 Краснодар 2650 руб. 2 ночи 7 Ейск 2454 руб. 7 ночей 8 Красная Поляна 3891 руб. 3 ночи 9 Дивноморское 3672 руб. 7 ночей 10 Джубга 2895 руб. 5 ночей

* Источник: сервис бронирования жилья «Твил». Указана стоимость за сутки

Край с сезоном справился

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что результат туристического сезона в Краснодарском крае в этом году не будет очень впечатляющим. По его мнению, турпоток добавит 3–4% к результатам 2022 года. При этом, отмечает он, очень неравномерная ситуация по разным курортам: Анапа выросла на 10–15%, а Большой Сочи — на 2%.

«Фактически мы имеем прошлогодние цифры или чуть лучше, но дефицита мест, на наш взгляд, нет. Инфраструктура была готова — и в прошлом году, и в этом она справилась с турпотоком. В целом сезон прошел в штатном режиме»,— резюмировал гендиректор туроператора.

Как отмечает вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян, курорты Кубани имеют очень слабых конкурентов в лице Абхазии, Крыма и Дагестана. «Можно еще теоретически назвать Приморский край, но туда едут отдыхающие, которые живут на Дальнем Востоке, даже Сибирь едет на Черное море. И с такими слабыми конкурентами очевидно, что Краснодарский край получил самый большой турпоток и справился с ним»,— говорит эксперт.

Загрузка санаториев «Azimut Здоровье Мыс Видный», «Октябрьский», «Черноморье» и «Ивушка» осталась на уровне прошлого года, констатирует Юлия Осина, региональный маркетолог «Azimut Здоровье». Она полагает, что это обусловлено многими факторами: рост цен на авиабилеты до Сочи, рост курса валют и т. д. «Хотя надо сказать, что наши санатории, как и в прошлом году, загружены в летний сезон на 100%»,— отмечает госпожа Осина.

В то же время генеральный менеджер отеля Rosa Springs 4* Елена Мосийчук отмечает, что отельеры ежегодно сталкиваются с жесткой нехваткой обслуживающего персонала, поскольку постоянно растет номерной фонд с постепенным вводом в работу новых и прошедших полную реновацию средств размещения. «У правильного менеджмента в индустрии гостеприимства в приоритете всегда стоит возвращение туристов, поэтому с вызовами рынка труда отельеры успешно справляются»,— говорит она.

Горный курорт «Роза Хутор» хорошо справляется с рекордным туристическим потоком, говорит заместитель генерального директора курорта по маркетингу и продажам Рушан Сабиров. В минувшем августе, по его словам, «Роза Хутор» достиг исторического максимума, зафиксировав за месяц более 220 тыс. гостей. «Мы рассчитываем на стабильный туристический поток осенью и зимой. Осень в горах очень красива, и многих привлекает возможность ее увидеть. Надеемся и на отличный снежный сезон, и пока синоптики в долгосрочных прогнозах подтверждают наши надежды»,— рассказывает господин Сабиров.

Поток туристов увеличился по сравнению с 2022 годом за счет недоступности многих других направлений, но еще не достиг значений 2021 года, по большей части из-за логистических ограничений, свидетельствует Анна Макиенко, руководитель экскурсионно-маркетингового отдела ООО «Кубань-Вино». «Людей было бы в разы больше, если бы было открыто авиасообщение»,— говорит она. А собственник глэмпинга «Аппарадайс» Сергей Непряхин констатирует, что текущий год был самым густонаполняемым за всю историю его бизнеса, связанного с гостеприимством. «Безусловно, тут повлияли внешние факторы, которые в очень позитивном ключе отразились на внутреннем туризме. Такой стимул подтолкнет владельцев бизнеса к развитию, что в целом выльется в бурный рост сервиса не только глэмпингов, но и сельского туризма»,— говорит господин Непряхин.

Спокойное межсезонье и активная зима

Сергей Ромашкин считает, что по сравнению с прошлым годом в бархатный сезон, а потом — в новогодний и зимний курорты Краснодарского края получат примерно те же проценты роста, что и летом. Анапа, по его словам, в эти периоды добавит 10–15%. «И хоть сейчас, по нашим данным, Сочи растет на два процента, он может прибавить за счет зимней загрузки, которая связана уже с горнолыжным сезоном. В отличие от Анапы, Сочи может принимать сотни тысяч туристов и в Красной Поляне, которая территориально тоже Сочи. Ну и спрос смещается с более северной стороны черноморского побережья Краснодарского края, по мере того как погода уходит, в более южную его часть. Последним таким укрепленным курортом будет Имеретинка или Адлер — там все-таки теплее на пару градусов, чем в Анапе»,— говорит гендиректор «Дельфина».

Поток частных туристов в бархатный сезон, безусловно, зависит от погоды, говорит Анна Макиенко («Кубань-Вино»). Но, по ее словам, динамика за последние два года говорит о том, что число именно энотуристов, а не просто тех, кто едет ради летнего отдыха на море, в это время даже увеличивается.

По словам Алексана Мкртчяна, люди сейчас активно раскупают путевки на грядущий горнолыжный сезон. Причем ажиотаж начался с июля. «Все прекрасно понимают, что в Красной Поляне цены будут только расти. С заездом на 30–31 декабря, 1–2 января — это очень популярные даты. Бронируют уже даже 23 февраля на три дня выходных, и на 8 марта такая же ситуация. Уже больше 30% мест забронировано»,— говорит представитель туроператора.

Сергей Ромашкин, в свою очередь, констатирует, что пока еще не все отели дали цены зимнего периода, новогодних праздников и каникул. «Какие-то отели уже нами выставлены на продажу, но пока — это единичные истории. Основные продажи впереди: пик горнолыжных продаж у нас приходится на середину октября — середину ноября. Сейчас пока туристы не озабочены этой темой, еще отрабатываются идеи бархатного сезона, идеи моря, идеи тепла, горнолыжники еще ждут»,— говорит он.

На данный момент номерной фонд горного кластера загружен на 30–40% в зависимости от звездности объекта размещения и его ценовой политики, констатирует Елена Мосийчук. Однако, по ее словам, точно можно утверждать, что цены уже сейчас выше аналогичного периода прошлого года на 10–15%. «Чем ближе к Новому году, тем дороже будут отели. Традиционно наиболее высокий спрос в рамках горнолыжного сезона приходится на период февральских праздников, с 17 по 25 февраля. Когда и снег уже гарантирован на склонах, погода устоялась и трассы в максимально качественном состоянии»,— говорит менеджер отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подсчетам экспертов, на Кубани средний чек туриста летом 2023 года вырос на 23,5%

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ По подсчетам экспертов, на Кубани средний чек туриста летом 2023 года вырос на 23,5%

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Осторожный рост

В будущем году туроператоры ожидают рост турпотока в пределах 3–5%. Как прогнозирует Сергей Ромашкин, в следующем сезоне будет такой же осторожный рост, как и в этом по сравнению с предыдущим. «Туристы хотят отдыхать, а Краснодарский край — это регион номер один в стране по турпотоку. Но если представить, что Кубань — это огромная компания, то ей намного тяжелей расти, чем какому-нибудь стартапу. Краснодарский край — совершенно не стартап, это лидер отрасли, и, конечно, для него каждый процент — это сотни тысяч туристов. Поэтому рост будет, но он не будет значительным»,— говорит гендиректор «Дельфина».

Алексан Мкртчян также уверен, что рост туристического потока вряд ли будет больше 10%, потому что на побережье не ведется массового строительства отелей. «Краю сейчас не хватает минимум 100 отелей категории четыре-пять звезд, причем емкостью более 100 номеров. Мы не видим сейчас строительства в таком объеме»,— констатирует эксперт.

Сергей Ромашкин добавляет к негативным факторам неработающие аэропорты в Краснодарском крае. «Это проблема: не все туристы готовы ехать, и не у всех, в конце концов, есть машина. А если ехать с Урала, мало кто готов пробыть за рулем два-три дня. В значительной мере Кубань была самолетным направлением, для летающих туристов, которые сейчас вынужденно пересели на машины и на поезда. Последние многих раздражают, ведь по железной дороге добираться долго — еще дольше, чем на автомобиле. И это при том, что поездов не хватало в ту же Анапу. Но нельзя сказать, что это легкие поездки и доступные всем. Мы надеемся, что по мере нормализации геополитической ситуации работающие аэропорты позволят турпотоку расти быстрее»,— резюмирует господин Ромашкин.

Рушан Сабиров («Роза Хутор») считает, что в будущем году курорт увидит такой же стабильный рост, как и в этом, поскольку существенного изменения структуры спроса внутри страны пока не предвидится. А вот Елена Мосийчук (Rosa Springs 4*) ожидает рост на 57% к результатам текущего сезона.

Крым просел

Эксперт по отелям и санаториям Крыма Владислав Буря затрудняется назвать то, что было в 2023 году, туристическим потоком. По его словам, ситуация может измениться только в худшую сторону, если в следующем году ухудшится безопасность полуострова. «Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Все показатели говорят, что турпоток в этом году хуже, чем в прошлом, минимум на 50%. Если в прошлом году был очень плохим июнь, очень хорошим июль и почти прекрасным август, то в этом году август — более-менее. Просадку ощутили все отели вне зависимости от их локации»,— говорит эксперт.

По его словам, самым востребованным направлением в Крыму оказалась Феодосия — потому что сработал паттерн безопасности для туристов: чем ближе к мосту, тем быстрее можно оттуда выехать. «В Севастополе и выше — побережье где-то перекопано окопами, где-то были прилеты дронов, поэтому ожидали, что люди поедут на безопасное южное побережье, где ничего нет, кроме туристической инфраструктуры: ни военных складов, ни аэродромов, ни военных баз. Но на южный берег активно туристы не поехали. Более того, отельеры Ялты и Алушты говорили, что их коллеги из Феодосии заполняются в три раза лучше, чем они. Туристы отдыхали поближе к мосту: Керчь, Феодосия и неплохо отработал Судак — не ожидали, что туда приедет такое количество людей»,— рассказывает Владислав Буря.

Причину провального турсезона в Крыму эксперт видит в отсутствии логистики и многокилометровых пробках, которые образовались на Крымском мосту на въезде в Крым по причине необходимости тщательного досмотра въезжающих автомобилей. «Что касается самой отрасли и непосредственно отельного бизнеса, конечно, отельеры не ожидали, что сезон будет такой плохой, не просчитали, как будет распределяться туристический поток, не занимались системно информационной политикой в плане донесения до клиентов информации, что на курортах безопасно и спокойно. Многие Telegram-каналы преувеличивают опасность, поскольку то, что писали в Telegram-каналах, и то, что происходило в реальности в Крыму,— это небо и земля, говорю вам это как крымчанин, который постоянно ездит по южному, западному и восточному побережью. Даже 10% того, чем стращали Telegram-каналы,— этого не происходило. Отельеры не транслировали главную мысль о том, что там все спокойно, безопасно, не показывали тот видеоконтент, который нужно было показывать: людей, спокойно отдыхающих с детьми. Соответственно, системной работы маркетинговой не проводилось»,— говорит господин Буря.

По его мнению, осенью и зимой туристический поток будет минимальным и в основном будет направлен на санатории, поскольку они активно включились в процесс предоставления социальных путевок. «Внутренний турпоток ситуацию не спасет и тоже будет минимальным, привязанным в большей степени к новогодним праздникам. Крымчане будут приезжать на короткие туры. Отели сейчас активно продвигают SPA-туры или туры выходного дня»,— констатирует эксперт.

При этом, отмечает Владислав Буря, ценник на отдых в Крыму в этом году не только не увеличился, а на многие отели уменьшился. Отельеры, по его словам, поняли, что увеличение цены ради того, чтобы заработать хоть что-то,— это неправильная стратегия, а правильная — не удерживать цены прошлого года, а немного их уменьшить, для того чтобы создать хоть какой-то стимул для приезда. «Море — уже не является стимулом в связи с ситуацией, как и исторические и природные достопримечательности. Приемлемая цена — является одним из важнейших стимулов, и многие отели пошли на очень значительное снижение цен на туры в Крым»,— подытожил эксперт.

Дмитрий Михеенко, Георгий Ефименко

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