ПСБ рассмотрел инвестпроекты на форуме «Сделано в Удмуртии»

Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев оценил бизнес-идеи участников сессии «Инвестиционное меню. Вам не придется готовить!»

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На форуме «Сделано в Удмуртии» инвесторам презентовали проекты по развитию и благоустройству территорий республики с уже готовыми эскизами, просчитанной экономикой и подобранными участками под их реализацию. Идеи представили главы городов и районов республики.

В рамках мероприятия участники дискуссии разобрали наработанный опыт по привлечению инвесторов в регион и обсудили вопрос государственно-частного партнерства как эффективного инструмента для реализации проектов.

«Перечень рассматриваемых сегодня предложений достаточно широк, от строительства современных спортивных центров и аквапарка до создания автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и индустриального рыбоводного комплекса, что указывает на улучшение инвестиционной и социально-экономической сфер республики. У ПСБ большой опыт участия в реализации масштабных региональных инициатив, поэтому мы готовы не только делиться знаниями, но и способствовать укреплению коммерческого сотрудничества по проектам в рамках ГЧП»,— прокомментировал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.