Путин присвоил наименование «гвардейская» 58-й общевойсковой армии

58-й общевойсковой армии присвоено почетное наименование «гвардейская», следует из указа президента России Владимира Путина. Армия отмечена за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

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Почетное наименование «гвардейский» Владимир Путин также присвоил 332-му отдельному Краснознаменному вертолетному полку.

58-я общевойсковая армия находится в составе Южного военного округа. Управление объединения расположено в городе Владикавказ. Согласно информации на сайте Минобороны, армия принимала участие в первой и второй чеченских войнах. С 1 по 3 сентября 2004 года соединения и воинские части 58-й армии участвовали в освобождении заложников в Беслане. Задействована в российской военной операции на Украине на Запорожском направлении.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».