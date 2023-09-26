В Ленобласти создадут службу для ухода за экотропами

Для ухода за инфраструктурой туристических троп в Ленинградской области создадут мобильную службу, сообщает 26 сентября пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Мобильная бригада будет обновлять разметку, восстанавливать разрушенные элементы инфраструктуры и поддерживать экотропы в надлежащем состоянии.

В 2023 году будет открыто 7 новых маршрутов, среди которых уникальный веломаршрут от «Орехово к Ладоге» общей протяженностью более 100 км.

В планах на 2024 год обустройство экотроп в природном парке «Токсовский», заказнике «Кургальский» и памятниках природы «Саблинский» и «Бухта Желтая». На сегодняшний день в регионе действует 40 экологичских маршрутов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что директором Ленинградской областной экологической милиции назначен Андрей Слюньков.

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