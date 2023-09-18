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Директором экомилиции Ленобласти назначен Андрей Слюньков

Директором Ленинградской областной экологической милиции назначен Андрей Слюньков. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал глава комитета госэконадзора Рамил Агаев, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти

До своего назначения директором экополиции господин Слюньков с 2016 по 2021 год возглавлял ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области». В экополиции занимал должность заместителя, после врио директора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Ленобласти Александра Дрозденко издал распоряжение о создании в регионе экологической милиции.

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