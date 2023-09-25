По факту нападения на сотрудника ГИБДД в Петербурге возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ГИБДД. В совершении преступления подозревают 35-летнего мужчину, уточнили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник стал фигурантом дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следователи решают вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как сообщили в следственном органе, подозреваемый подбежал к сотруднику полиции недалеко от автобусной остановки в Колпино 25 сентября. Мужчина нанес правоохранителю несколько ножевых ранений, что привело к госпитализации сотрудника. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В связи с происшествием следствие проводит мероприятия для выяснения деталей инцидента. Предстоит уточнить мотивы действий мужчины, а также собрать доказательную базу.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем случае, когда иностранный гражданин стал фигурантом уголовного дела по факту нападения на сотрудника ГИБДД после погони.

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