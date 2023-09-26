В Краснодаре обновили оборудование пяти городских парковок

В Краснодаре с мая текущего года обновили оборудование на пяти городских парковках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Систему распознавания номеров установили на стоянках, расположенных на улицах Зиповской, Ставропольской, Постовой, Красных Партизан (6/2 и 6/5).

«До конца текущего года также обновят стоянки на четной стороне по улице Красных Партизан в районе домов №4/5 и №6, а также на территории Привокзальной площади Краснодар-1»,— говорится в сообщении.

Ранее в мэрии сообщили, что к концу марта 2025 года в городе обновят 19 парковок.

Анастасия Донскова

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