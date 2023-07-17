В Краснодаре к концу 2025 года появятся 2 тысячи новых парковочных мест

В Краснодаре к концу 2025 года дополнительно создадут 2 тыс. новых парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
В настоящее время муниципальные парковки могут вместить до 9 тыс. автомобилей. В краевом центре действуют 239 платных стоянок.
«В этом году планируем разработать возможность оплаты парковки при помощи банковских приложений. А для людей с нарушением слуха создать чат-бот, чтобы у них была возможность задать там вопрос и получить ответ»,— отметил заместитель главы города Владимир Архипов.
К концу марта 2025 года в городе обновят 19 парковок. Работы проведут на стоянках, расположенных на улицах Постовой, Красных Партизан, имени 40-летия Победы, Юннатов, Северной, Пушкина, Рашпилевской, Ставропольской, Атарбекова, Тургенева, Путевой и на Привокзальной площади Краснодар – I.
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