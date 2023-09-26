У жителя Новороссийска изъяли 4,5 тысячи литров нелегального алкоголя

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новороссийска, которого подозревают в незаконном обороте алкоголя. Пресс-служба УМВД РФ по городу сообщает, что из его складов изъяли 4,5 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции стоимостью 1,4 млн руб.

По данным следствия, обвиняемый оборудовал подпольный цех по производству и розливу алкоголя у себя во дворе в станице Раевской. Оперативники изъяли 43 пластиковые тары с контрафактной алкогольной продукцией объемом от 50 до 500 л.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 (незаконные производство и (или) оборот алкоголя) и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, группой лиц по предварительному сговору). На период следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Новороссийцу грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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