Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК РФ заинтересовался расследованием дела о гибели семьи в Ульяновске

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов представит доклад об обстоятельствах смерти семьи в Ульяновске. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

Тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и шестимесячного ребенка были обнаружены 28 февраля текущего года в квартире дома по ул. Ефремова. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Сергей Михайлов должен будет доложить Александру Бастрыкину о проводимом комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...