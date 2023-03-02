Глава СК РФ заинтересовался расследованием дела о гибели семьи в Ульяновске

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов представит доклад об обстоятельствах смерти семьи в Ульяновске. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

Тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и шестимесячного ребенка были обнаружены 28 февраля текущего года в квартире дома по ул. Ефремова. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сергей Михайлов должен будет доложить Александру Бастрыкину о проводимом комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов