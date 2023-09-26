«Это серьезный, можно сказать, выстраданный продукт»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о машинах бренда, которые выйдут на российский рынок в октябре этого года, в том числе о спортивном электрокаре Zeekr 001.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Zeekr Фото: Пресс-служба Zeekr

На российском автомобильном рынке появилась еще одна марка из Китая. Собственно, электромобили бренда Zeekr уже можно было встретить на московских улицах, но теперь его техникой будет официально торговать группа компаний «Автодом». Сразу три модели Zeekr будут доступны уже в октябре в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Zeekr как бренд премиальных электромобилей был представлен относительно недавно — производство машин запустили в октябре 2021 года. Но это не какой-то выскочка-стартап, а серьезный, можно даже сказать, выстраданный продукт, разработанный в рамках хорошо нам известной компании Geely.

Его смысл зашифрован в названии. Первые две буквы — это zero emission, то есть «нулевой выброс». Третья буква — e — объединяет в себе сразу три слова: Electric-Evolution-Era, «эра электрической эволюции». Ну и kr обозначает «криптон», это газ, название которого можно перевести с греческого на русский как «секретный».

Что касается непосредственно электромобилей, то тут ничего секретного. Zeekr 009 уже успели окрестить самым быстрым минивэном в мире. До «сотни» он разгоняется за 5,4 секунды. Есть полноприводная версия — она еще быстрее. В салоне, чтобы пассажиры могли справиться с такими перегрузками, установлены кресла, похожие на авиационные.

Кроссовер Zeekr X тоже не сказать, что медленный. Но его главные достоинства — это, пожалуй, красота кузова и внутреннего убранства, над которыми работала команда Штефана Зилаффа — дизайнера, успевшего потрудиться на благо Audi и Mercedes-Benz.

Ну и, наконец, вишенка на торте — это спортивный электромобиль Zeekr 001. Вернее, это целый конструктор. В зависимости от желания владельца сделать машину максимально злой и наличия у него достаточного количества денег «единичка» может быть заднеприводной, двухмоторной полноприводной и экстремальной, когда на каждое колесо приходится по одному электродвигателю. В этой версии совокупная мощность составит 1 125 л.с. На каких дорогах можно будет задействовать весь этот потенциал, остается только гадать.