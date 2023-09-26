Траты геймеров из Удмуртии на видеоигры превысили 1,4 млрд рублей

С начала 2023 года любители видеоигр в Удмуртии потратили 1,4 млрд руб. на их покупку, сообщает пресс-служба онлайн-школы XYZ School на основе данных аналитиков. К концу года ожидаемый объем трат достигнет 1,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, 39% геймеров покупают игры только через официальные каналы, через посредников — 9% респондентов. Еще 34% комбинируют покупки через официальные каналы и посредников. При этом 18% геймеров Удмуртии используют пиратские версии, поскольку иностранные компании запретили клиентам из России совершать покупки.