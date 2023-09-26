В Татарстане намерены срочно открыть памятник героям-молодогвардейцам

В Татарстане 16 ноября откроют памятник героям-молодогварцейцам — членам подпольной комсомольской антифашисткой организации «Молодая гвардия», действовавшей в городе Краснодон на Украине в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщил руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

По его словам, на памятник выделен грант в размере 380 тыс. руб., еще 200 тыс. руб. составят средства софинансирования.

В настоящее время, за полтора месяца до открытия, не известно ни место возведения памятника, ни то, как он будет выглядеть. «Сейчас мы решаем, в каком виде будет выполнен памятник. У нас есть три варианта: монумент, серия памятных досок или барельефы»,— сказал господин Бариев.

О месте установке памятника, по его словам, ведутся переговоры с несколькими районами Татарстана.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"