Avito: спрос на новые иномарки в Петербурге летом вырос более чем вдвое

С начала июня по конец августа текущего года спрос на новые автомобили зарубежных брендов увеличился в Санкт-Петербурге на 125,5% относительно аналогичных трех месяцев предыдущего года, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

Помимо этого, на площадках стало больше объявлений по продаже свежих иномарок (+128,7%). В среднем одна машина обошлась бы в 3 млн рублей. Прежде всего внимание покупателей этим летом привлекали китайские автомобили.

«Модели из Поднебесной за последний год стали достойной альтернативой европейским брендам для россиян. Доля спроса новых китайских авто летом составила 46,8%»,— уточняется в сообщении сервиса объявлений.

Лидером по востребованности, по данным аналитиков, стала модель OMODA C5 (6% от общего спроса на новые иномарки). За ней идут Kaiyi E5 (3,1%) и Haval Jolion (3,1%). В пятерку также попали Kia Sportage и Jetour Dashing.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге зафиксировали снижение показателя контрактования в салонах второй раз за год.

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