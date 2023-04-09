Петербуржцы организовали «народных сход» против сноса зданий в центре города

Жители Измайловского проспекта, 7-й Красноармейской улицы и Обводного канала вышли на сход в защиту исторического флигеля доходного дома на улице Егорова, 23Б. Об этой акции 9 апреля рассказали сами активисты в Telegram-канале «Активатика».

Здание доходного дома, в котором хотят произвести демонтаж флигеля, стоит вплотную к жилым домам. В марте председатель СКР Александр Бастрыкин поручил остановить снос из-за жалоб жителей. В настоящий момент ведомство проводит проверку, о начале работ не сообщилось. Несмотря на это, в Telegram-канале «SOS снос чат» местные жители рассказали, что демонтаж возобновился.

Ранее депутат Борис Вишневский писал, что указанный в документах 1930 год постройки — «или ошибка в техническом учете, или результат сознательного «омоложения» здания, чтобы его снести». Напомним, что снос построек, возведенных до 1917 года, запрещен городским законодательством.

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