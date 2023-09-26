В Казани запланирован пикет против строительства АЭС

Исполком Казани согласовал на 30 сентября проведение пикета, посвященного годовщине Кыштымской ядерной аварии. Об этом «Ъ-Казань» сообщил глава Антиядерного общества Татарстана Альберт Гарапов.

«Пикет проводится против планов строительства Атомной энерготехнологической станции в Менделеевске, против строительства казанского мусоросжигательного завода, за альтернативную мусоросжиганию технологию, за переработку отходов. Пикет проводится с требованием замены технологии по выбросам газовых отходов, против использования для этого факелов на "Казаньоргсинтезе"»,— рассказал общественник.

По словам господина Гарапова, акция пройдет у памятника Дементьеву, напротив ДК им. Ленина в Авиастроительном районе Казани.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"