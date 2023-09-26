Аксенов заподозрил спекулятивный рост цен на продукты в Крыму

Мониторинг цен на продукты питания, в частности на мясо курицы, проведут в основных торговых сетях Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Считаю, что повышение цены носит по большей части спекулятивный характер»,— отметил господин Аксенов.

На проверку торговых сетей отправился председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Она необходима для установления компаний, которые завышают цены на товар.

Министерство промышленной политики региона проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, которых уличили в необъективном ценообразовании на продукты питания.

Георгий Ефименко

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