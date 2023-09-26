Песков не знаком с фактами того, что Исинбаева «продавала родину»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо действиях двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которые можно было бы счесть предательством родины. Так он прокомментировал заявление главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в отношении спортсменки. Госпожа Вяльбе заявила, что «сначала ты у президента на груди плачешь, а потом родину предаешь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Исинбаева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

5 сентября стало известно, что Елена Исинбаева сохранила должность в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В июне ее работу в рамках МОК приостанавливали из-за инициированной комиссией по этике проверки спортсменки на ее причастность к ВС РФ. После этого она заявила, что она «человек мира», а присвоенные ей звания «носят номинальный характер». На прошлой неделе СМИ обратили внимание на то, что Елена Исинбаева удалила из своего Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) совместную фотографию с президентом Владимиром Путиным, сделанную в 2017 году.

Лаура Кеффер